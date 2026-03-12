Solarpower Europe sieht den europäischen PPA-Markt weiter als wichtigen Vermarktungskanal für Solarstrom - jedoch nur als Ergänzung zu Ausschreibungen. In Deutschland ging das Volumen neuer Corporate-PPAs zuletzt deutlich zurück. Der Markt für Power Purchase Agreements für Solarstrom ist in Deutschland um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Das geht aus dem Bericht "Auctions and corporate PPAs - Market Review 2025" von Solarpower Europe hervor. Eine Grafik im Bericht zeigt, dass der deutsche PPA-Markt 2024 noch etwas über einem Gigawatt lag, während er 2025 nur noch etwas über 500 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
