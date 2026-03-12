Anzeige
Donnerstag, 12.03.2026
Dieser 37-Mio.-€-Goldentwickler sitzt auf einem möglichen $2-Milliarden-Projekt!!
WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC
Oracle Aktie im Fokus: Starke Zahlen und KI-Boom - Jetzt Aktien kaufen?

Die Oracle Aktie sorgt aktuell für Aufmerksamkeit an der Börse. Der US-Softwarekonzern überzeugte mit starken Quartalszahlen und hob gleichzeitig seine langfristige Umsatzprognose an. Besonders das boomende Cloud- und KI-Geschäft treibt das Wachstum des Unternehmens voran.

Nach Veröffentlichung der Ergebnisse legte die Oracle Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 10 - zu. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist die Oracle Aktie aktuell eine Chance für Investoren, die Technologie-Aktien kaufen möchten?

