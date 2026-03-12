Die Rheinmetall-Aktie klettert am Donnerstagmorgen um mehr als +3% auf 1.570 €. Ist die Enttäuschung über die jüngst vorgelegten Zahlen des Rüstungskonzerns überwunden und es geht wieder aufwärts? Jefferies empfiehlt: kaufen Das Analysehaus Jefferies blickt weiterhin optimistisch auf die künftige Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie. Direkt nach dem Kurseinbruch infolge der präsentierten Zahlen urteilt Analystin Chloe Lemarie, die Erwartungen seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
