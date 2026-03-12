FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.03.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 870 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 230 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RAINBOW RARE EARTHS PRICE TARGET TO 49 (34) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 235 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2930 (2625) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3700 (3800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 219 (216) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 990 (890) PENCE - RBC CUTS BODYCOTE TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 775 PENCE - UBS RAISES RENTOKIL TO 'BUY' - PRICE TARGET 540 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News