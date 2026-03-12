Autobauer BMW geht ungewöhnliche Wege: Trotz einer zurückhaltenden Gewinnprognose für 2026 verspricht der Münchner Mega-Konzern seinen Anlegern eine erhöhte Dividende. Die deutsche Autoindustrie befindet sich in einer waschechten Krise. Dies trifft nicht nur Mercedes und Volkswagen, deren Gewinne im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen waren, sondern auch den bayrischen Konkurrenten BMW. Der schwache Markt in China sorgte 2025 auch hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
