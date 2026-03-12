Zürich - Seit Januar 2026 können Eigentümerschaften von Photovoltaikanlagen ihren überschüssigen Strom über lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) an die Nachbarschaft verkaufen. Davon möchten in der Stadt Zürich bereits 6000 Strombezügerinnen profitieren und nachhaltigen Solarstrom aus einer ewz-LEG im Quartier beziehen. Möglich ist dies mit ewz.solarquartier: derzeit werden rund 130 LEGs von ewz gebildet - ein schweizweit beachtlicher Erfolg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
