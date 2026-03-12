Bern - Die Postfinance hat 2025 von einem klar verbesserten Zinsergebnis wie auch von Beteiligungsverkäufen profitiert und weist einen deutlich höheren Gewinn aus. Zudem konnte das Finanzinstitut die Kundenvermögen steigern. Der gemäss Rechnungslegung für Banken ausgewiesene Gewinn der Post-Tochter kletterte im vergangenen Jahr auf 282 Millionen Franken nach 112 Millionen im Jahr davor, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab