Bern - Der Einkauf übers Internet wächst weiter. Schweizer Konsumenten bestellten 2025 rund 6 Prozent mehr Waren online als im Vorjahr. Insgesamt liessen sich die Online-Shopper hierzulande meist Elektronik, aber auch Kleider und Lebensmittel im Wert von 15,8 Milliarden Franken nach Hause liefern. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch 14,9 Milliarden betragen. Der Inlandumsatz von Schweizer Anbietern stieg dabei um 6 Prozent auf 13 Milliarden Franken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab