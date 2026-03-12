Wenn es einmal nicht läuft, dann kommt von jeder Seite Gegenwind. Die Aktie von Novo Nordisk ist nach einem zunächst guten Jahresstart wieder massiv unter Druck geraten und auf ein Mehrjahrestief gefallen. Dabei läuft die Markteinführung der neu eingeführten Abnehmtablette durchaus gut. Doch die negativen Nachrichten überwogen zuletzt.Nun hat auch noch die US-Arzneimittelbehörde FDA Novo Nordisk wegen Verstößen gegen Meldepflichten bei Nebenwirkungen abgemahnt. In einem Warnschreiben kritisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
