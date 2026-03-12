FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Felix Dennl am Donnerstag. Die Perspektiven des Online-Modehändlers für das laufende Jahr seien solide und zusätzlich gebe es ein 300 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET

DE000ZAL1111