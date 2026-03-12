Goldmarkt 2026: Rekordrallye: U.S. GoldMining zündet den Turbo: Neue PEA bestätigt Millionen-Unzen-Potenzial beim Whistler-Projekt

Anzeige / Werbung

Mit Kurszielen von bis zu 43 USD und einer soliden Verankerung in der stabilen Jurisdiktion Alaskas avanciert Whistler zu einem Projekt von nationaler Bedeutung für die US-Rohstoffunabhängigkeit im neuen Gold-Zeitalter.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt hat im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 eine beeindruckende Standfestigkeit bewiesen und sich weitgehend von seinen alten Preisgefügen entkoppelt. Nachdem das Edelmetall im vergangenen Jahr eine historische Rallye von rund 60% vollzogen hat, markiert das aktuelle Preisniveau oberhalb von 5.100 USD (ca. 4.480 EUR) keinen vorübergehenden Peak, sondern scheint den Beginn einer neuen strukturellen Ära einzuläuten. Während kurzfristige Gewinnmitnahmen den Kurs nach den Rekordhochs von Anfang Januar (nahe 5.600 USD) leicht konsolidieren ließen, bleibt die fundamentale Nachfrage ungebrochen. Vor allem die Zentralbanken des globalen Südens agieren weiterhin als aggressive Käufer, um ihre Reserven gegen geopolitische Instabilitäten und Währungsrisiken abzusichern.

Analysten von Schwergewichten wie J.P. Morgan und Goldman Sachs blicken daher weiterhin optimistisch auf das restliche Jahr. Mit Kurszielen, die teils bis zu 6.300 USD reichen, wird deutlich, dass Gold in den Portfolios institutioneller Anleger wieder eine zentrale Rolle als "sicherer Hafen" und Inflationsschutz spielt. Diese anhaltende Hausse rückt nun verstärkt jene Unternehmen in den Fokus, die über massive, bisher unerschlossene Ressourcen in politisch stabilen Regionen verfügen und damit direkt von den gestiegenen Margen profitieren können.

Im Rampenlicht: U.S. GoldMining Inc.

Ein Unternehmen, das in diesem Marktumfeld besondere Aufmerksamkeit erregt, ist U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8 ). Mit seinem Flaggschiff-Projekt, dem Whistler-Projekt in Alaska, positioniert sich das Unternehmen als einer der bedeutendsten Player im Bereich der Gold-Kupfer-Exploration in Nordamerika.

Anfang diesen Monats veröffentlichte das Unternehmen eine wegweisende wirtschaftliche Vorab-Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), die das enorme Potenzial des Standorts unterstreicht:

Enorme Hebelwirkung: Bei den aktuellen Spotpreisen von rund 5.000 USD pro Unze Gold weist das Whistler-Projekt einen geschätzten Netto-Gegenwartswert (NPV) von etwa 4,88 Mrd. USD auf.

Bei den aktuellen Spotpreisen von rund 5.000 USD pro Unze Gold weist das Whistler-Projekt einen geschätzten Netto-Gegenwartswert (NPV) von etwa auf. Produktionskapazität: Die Studie sieht eine durchschnittliche Produktion von rund 345.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr in den ersten drei Betriebsjahren vor.

Die Studie sieht eine durchschnittliche Produktion von rund pro Jahr in den ersten drei Betriebsjahren vor. Strategische Bedeutung: Neben Gold verfügt das Projekt über signifikante Kupfervorkommen, was U.S. GoldMining zusätzlich für den Trend zur Elektrifizierung und grünen Energie interessant macht.

Auf der PDAC 2026 präsentierte Tim Smith, CEO von U.S. GoldMining, die frischen Ergebnisse der Preliminary Economic Assessment (PEA) für das Whistler-Projekt in Alaska.

Die Kernbotschaft aus dem Interview

Base-Case-Preisannahmen: Gold 3.200 USD/oz, Kupfer 450 USD/lb

Spot-Szenario: Gold 5.000 USD/oz, Kupfer 585 USD/lb

NPV (nach Steuern, 5%): ~2,04 Mrd. USD (Base), ~5 Mrd. USD (Spot)

IRR: 33% (Base), 62% (Spot)

Kapitalaufwand (CAPEX): ~1,3 Mrd. USD (+ ~400 Mio. USD Sustaining over LOM)

All-in Sustaining Cost (AISC): rund 1.460 USD/oz

Produktion (LOM): ~3,5-3,6 Mio. Goldäquivalent-Unzen; LOM 14,6 Jahre

Kurze Amortisationszeit: 2,1 Jahre (Base), ~1,2 Jahre (Spot)

Die Zahlen sind eindrücklich - aber noch wichtiger: Sie erzählen eine Geschichte von starker Wirtschaftlichkeit, bedeutendem Kupfer-Nebenwert, attraktiver Anfangsproduktion und Infrastruktur, die das Projekt deutlich entlasten kann.

Wirtschaftliche Kennzahlen: Eindrucksvolle Hebelwirkung

Die wirtschaftlichen Ergebnisse sprechen für sich. Bei den Basisannahmen erreicht das Projekt einen nach Steuern diskontierten Wert (NPV, 5%) von rund 2,04 Mrd. USD und eine IRR von 33%. Unter dem Spot-Szenario mehr als verdoppeln sich diese Werte: NPV nahe 5 Mrd. USD und eine IRR von 62%.

Quelle U.S GoldMining

Was das praktisch bedeutet

Hohe Sensitivität gegenüber Metallpreisen - das ist typisch, aber hier besonders stark positiv.

Schnelle Rückflüsse der Anfangsjahre (siehe Produktion), was Investitionsrisiken reduziert.

Ein Projekt mit deutlichem Value-Upside, wenn Gold- und Kupferpreise steigen.

Kostenstruktur: CAPEX, AISC, Sustaining

Die PEA schlüsselt die Kosten konservativ auf:

Initialer Kapitalbedarf (inkl. ~21-22% Kontingenz): ~1,3 Mrd. USD

Sustaining-Capex über Lebensdauer: ~400 Mio. USD

All-in Sustaining Costs (AISC): ~1.460 USD pro Unze Goldäquivalent

Die verhältnismäßig moderate AISC erklärt sich durch die Kombination von stabiler Mineraloekonomie, hoher Anfangsproduktivität und Nebeneinnahmen aus Kupfer.

Produktionsprofil und schneller Kapitalrückfluss

Das Projekt liefert eine kompakte Produktionsstory: Insgesamt sind 3,5-3,6 Mio. Goldäquivalent-Unzen über 14,6 Jahre modelliert. Der Clou ist der hohe Output in den ersten drei Jahren (ca. 345.000 oz/a), ausgelöst durch einen hochgradigen Kern, der unmittelbar an die Oberfläche tritt.

Quelle U.S GoldMining

Bei Spot-Preisen halbiert sich diese Amortisationszeit praktisch - ein klares Zeichen dafür, wie stark frühe Produktionsprofile den Wert treiben können.

Explorations-Upside: Nicht nur das, was in der PEA steckt

Wichtig: Die PEA bildet das derzeit wirtschaftlich absehbare Kernprojekt ab - aber das Landpaket birgt noch erhebliches Upside-Potenzial:

Ressourcen, die nicht im PEA-Konzept enthalten sind (Range Tree, Island Mountain), können durch Infill-Drilling in spätere Studies integriert werden.

Die geologische Arbeit aus 2025 (Geophysik + Geochemie) hat rund zwei Dutzend (≈25) Zielbereiche rund um die Whistler-Zone identifiziert.

Das Management erwartet nicht 25 Treffer - aber eine oder zwei zusätzliche Entdeckungen sind realistisch und könnten die Wertbasis deutlich erweitern.



Quelle U.S GoldMining

Die neuen Daten untermauern eine beeindruckend solide Basis: So weist das Projekt in der Kategorie der "Indicated Resources" bereits rund 5,44 Millionen Unzen Goldäquivalent aus. Hinzu kommen signifikante "Inferred Resources" im Umfang von etwa 4,9 Millionen Unzen Goldäquivalent. Mit einer klar klassifizierten Gesamtresource von über 10 Millionen Unzen Goldäquivalent (AuEq) demonstriert U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8 ) nicht nur die schiere Größe des Vorkommens, sondern auch die notwendige geologische Sicherheit für die kommenden Erschließungsphasen. In einem Marktumfeld, in dem Gold die 5.000-Dollar-Marke fest im Visier hat, bietet diese Ressourcenbasis eine enorme Hebelwirkung und positioniert das Whistler-Projekt als eines der bedeutendsten Gold-Kupfer-Vorhaben in einer politisch stabilen Region.

Die PEA-Produktion von ~3,5 Mio. oz liegt somit gut innerhalb der aufgezeigten Ressourcenbasis - Reservenbildung und mögliche Erweiterungen könnten eine spätere Expansion ermöglichen.

Infrastruktur: Der West Susitna Access Road-Faktor

Ein Schlüsselfaktor für Whistler ist die geplante West Susitna Access Road (WSAR). Hier hat Alaska bereits 2022 8,5 Mio. USD in detaillierte Planung, Baseline-Studien und Stakeholder-Arbeit investiert. Die Umsetzung ist in zwei Abschnitte geteilt:

Erste 25 Meilen: Zuständigkeit Alaska DOT - bereits finanziert und im State Transportation Plan

Weitere ~75 Meilen bis zum zukünftigen Mine Gate: Zuständigkeit der ADA (Alaska Infrastructure Development Authority), aktuell in der Permitierung



Quelle U.S GoldMining

Wichtig für die Projektökonomie: Die ADA-Lösung erlaubt ein Finanzierungsmodell über ein Toll-Back-System. U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8 ) würde so nicht die komplette Road-Vorabfinanzierung tragen müssen, sondern Kosten über eine langfristige Straßenbenutzungsgebühr teilen - mit mehreren Rohstoffentwicklern in der Region. Das verschiebt große Teile der Belastung von CAPEX in OPEX und verbessert die Kapitalstruktur des Projekts.

Zeithorizont: Von PEA zu PFS, Permitting und Bauentscheidung

Tim Smith betonte im Interview, dass die PEA das Gate zur Pre-Feasibility ist - nicht die Schlussetappe. Der Weg zu einer Baubewilligung verlangt zusätzliche Arbeiten in zwei parallelen Strängen:

Umwelt-, Stakeholder- und Heritage-Baseline (Permitting-Vorarbeit)

Technische Vertiefung: Trade-off-Studien, Optimierung, Infill-Drilling, endgültige Mining- und Verarbeitungsvarianten

Eine grobe, nicht verbindliche Einschätzung: 2-3 Jahre, um zur PFS zu gelangen, plus weitere ~2 Jahre für das Permitting, sofern gewisse Arbeiten parallel laufen und keine größeren Hürden auftreten. Das Management wird das Team in Kürze zusammenbringen, um den detaillierten Fahrplan zu erarbeiten.

Fazit: Ein Entwicklungsprojekt mit echtem Upside

Das PEA für Whistler liefert ein klares Statement: Das Projekt ist wirtschaftlich attraktiv, besitzt ein starkes Early-Life-Profil und hat dank Kupfer-Beiwerte zusätzliches Wertpotenzial. Die geplante West Susitna Road und das ADA-Toll-Modell sind weitere positive Hebel, die die Projektökonomie verbessern.

Gleichzeitig ist klar: Bis zur Bauentscheidung liegen noch mehrere Jahre Arbeit vor dem Management - technische Verfeinerung, mehr Bohrarbeit, Stakeholder-Engagement und Permitting. Für Anleger und Beobachter bedeutet das: Watch the space. Die nächsten Schritte (PFS-Fahrplan, Infill-Drilling, Permits) werden zeigen, wie groß das Upside wirklich ist.

Das Whistler-Projekt hat zweifellos das Potenzial, zu einem Entwicklungsprojekt von nationaler strategischer Bedeutung für die USA aufzusteigen. Anleger sollten die Nachrichtenlage daher in den kommenden Monaten genau im Auge behalten, da anstehende Meilensteine darüber entscheiden dürften, welche Dimensionen dieser neue "Gold-Riese" in Alaska tatsächlich erreichen wird. Analysten - unter anderem von H.C. Wainwright - zeigen sich äußerst optimistisch und prognostizieren für 2026 ein enormes Aufwärtspotenzial mit Kurszielen zwischen 35 USD und 43 USD, was weit über dem aktuellen Bewertungsniveau liegt.

Zwar sind nach der beeindruckenden Rallye des Jahres 2025 kurzfristige Gewinnmitnahmen und die typische Volatilität eines Explorers nie auszuschließen, doch die fundamentale Investment-Story bleibt felsenfest intakt. Wer aktuell einen "Junior" mit substanziellem Hebel auf den Goldpreis und gleichzeitigem Schutz durch eine stabile, nordamerikanische Jurisdiktion sucht, kommt an U.S. GoldMining Inc. (ISIN: US90291W1080 | WKN: A3D7H8) kaum vorbei. Die Aktie ist aufgrund ihrer Schwankungsbreite sicher nichts für schwache Nerven, doch die seltene Kombination aus staatlichem Infrastruktur-Support und der schieren Ressourcengröße macht das Unternehmen zu einer fast einzigartigen Gelegenheit im aktuellen Rohstoffzyklus.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von U.S. GoldMining Inc. (ISIN US90291W1080 WKN A3D7H8) , um mehr über das Unternehmen zu erfahren

