Washington - Nach jüngsten juristischen Rückschlägen für US-Präsident Donald Trumps Zollpolitik leitet die Regierung Untersuchungen ein. Es geht darum herauszufinden, ob strukturelle Überkapazitäten in Fertigungssektoren in der Schweiz und anderen Ländern zu Nachteilen für die US-Wirtschaft führen. Die Ergebnisse der Untersuchung könnten als Grundlage für neue Zölle dienen. Neben der Schweiz werden auch die Europäische Union, Norwegen, China, Japan, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab