Zalando überzeugt mit einem soliden Wachstum und einer überraschend starken Prognose für 2026. Die About You-Übernahme trägt schon Früchte, während der Fokus auf KI-Technologie das Unternehmen vorantreibt.Die Zalando-Aktie klettert am Donnerstag um mehr als 8 Prozent und erholt sich damit etwas von den jüngsten Tiefstständen. Auslöser für den Kurssprung sind die starken Prognosen für das akutelle Geschäftsjahr. Die Berliner erwarten 2026 ein deutliches Wachstum beim bereinigten operativen Gewinn, der auf mit 700 Millionen Euro steigen soll. Beim Umsatzwachstum soll ein Plus von rund 14,5 Prozent stehen, beflügelt durch die vollständige Integration von About You.
