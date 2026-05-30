Die Zalando-Aktie ISIN: DE000ZAL1111 hat sich in Kalenderwoche 22 deutlich erholt und war mit einem Wochenplus von 11,76 Prozent der Top-Gewinner im DAX. Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag stand der Kurs bei 23,29 Euro, intraday wurde mit 23,75 Euro das Wochenhoch markiert.Kursentwicklung: Starke Woche trotz gemischter LangfristbilanzDer kräftige Anstieg innerhalb einer Woche ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Aktie auf längere Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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