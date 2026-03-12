Der PV-Freiflächen-Entwickler Enerparc hat mit drei Vermögensverwaltern und der LBBW ein Finanzierungspaket von bis zu einer Mrd. Euro geschnürt. Es dient dem Ausbau von PV-Parks und Batteriespeichern. Die Hamburger Enerparc AG hat für den weiteren Ausbau im Bereich Freiflächen-Solarparks und Batteriespeicher mit einem Geber-Konsortium eine Finanzierung von bis zu einer Milliarde Euro vereinbart. Wie Enerparc mitteilte, besteht das Konsortium aus drei globalen Vermögensverwaltern und einer deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
