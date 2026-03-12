Die Stadt Meppen wird an die Wasserstoffleitung "Nordsee-Ruhr-Link III" angeschlossen. Zwei Übergabepunkte sollen künftig Unternehmen im Emsland Zugang zum deutschen Wasserstoff-Kernnetz ermöglichen. Die Stadt Meppen wird an das deutsche Wasserstoff-Kernnetz angebunden. Über die geplante Transportleitung "Nordsee-Ruhr-Link III" erhält die Region künftig direkten Zugang zur bundesweiten Wasserstoffinfrastruktur. Wie die Stadt mitteilt, wurde die Anbindung nun offiziell vereinbart. Die Leitung soll über rund 122 Kilometer von Bunde an der deutsch-niederländischen Grenze bis nach Wettringen in Nordrhein-Westfalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
