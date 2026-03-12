EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet:
www.freenet.ag
