Der Halbleiterriese steckt mitten in einer der größten Umbruchphasen seiner Geschichte. Neue Fertigungstechnologien, prominente Partnerschaften und ein frischer Blick auf alte Stärken. Intel hat viel zu erzählen. Doch der Weg zurück an die Spitze ist steinig. Schmale Margen, politischer Druck aus Washington und ein schwierigeres Marktumfeld für PCs sorgen für Gegenwind. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf Nischenstrategien, die weniger Schlagzeilen machen, aber solide Erträge versprechen. Wer genauer hinsieht, entdeckt ein Unternehmen im echten Wandel, mit allem, was dazugehört: Hoffnung, Risiko und offenen Fragen.

Der große Plan: 18A und der Kampf um die Fertigungskrone

Im Mittelpunkt der Intel-Strategie steht der neue Fertigungsknoten namens 18A. Dieser vereint zwei technologische Neuentwicklungen: PowerVia für die Stromversorgung von unten und RibbonFET als neue Transistorarchitektur. Beides klingt technisch, hat aber eine einfache Botschaft: Intel will wieder konkurrenzfähig werden, und zwar auf Augenhöhe mit dem taiwanischen Branchenprimus TSMC. Dass Microsoft und Amazon Web Services bereits als Kunden an Bord sind, verleiht dem Vorhaben Glaubwürdigkeit. Parallel läuft die Entwicklung des nächsten Prozessors namens "Panther Lake", der ebenfalls auf diesem neuen Fertigungsverfahren basiert. Industriepartner wie ASUS IoT haben bereits angekündigt, entsprechende Systeme ab dem dritten Quartal 2026 in Serie zu fertigen. Daneben hat Intel mit der neuen "Bartlett Lake"-Prozessorreihe einen weniger glamourösen, aber klugen Schachzug gemacht. Diese Chips richten sich an Industriekunden, für medizinische Bildgebung, Automatisierungstechnik oder Edge-Computing. Statt einer hybriden Architektur aus Leistungs- und Sparkernen setzen sie auf reine Hochleistungskerne. Dazu kommt eine Verfügbarkeitsgarantie von zehn Jahren. In der Industrie, wo Zertifizierungen teuer und zeitintensiv sind, ist das ein echtes Verkaufsargument. Die Chips passen außerdem auf den bereits etablierten LGA-1700-Sockel, Kunden können also aufrüsten, ohne ihre gesamte Hardware neu entwickeln zu müssen.

Zahlenwerk

Was die Zahlen angeht, bleibt Intel noch unter seinen Möglichkeiten. Der Gesamtumsatz im letzten Quartal lag bei über 13,5 Milliarden US-Dollar. Das Foundry-Segment trug über 4,50 Milliarden US-Dollar hierzu bei. Das Daten- und KI-Geschäft schaffte weitere 4,74 Milliarden US-Dollar. Dennoch: Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug bescheidene 0,15 US-Dollar, ein Spiegelbild der hohen Anlaufkosten, die entstehen, wenn man zwei Fertigungsknoten gleichzeitig hochfährt. Die Bruttomargen liegen derzeit zwischen 38 und 42 Prozent, was im Vergleich zu TSMC noch deutlich Luft nach oben lässt. Hinzu kommt eine strukturelle Belastung: Am PC-Markt drohen laut Analysten für 2026 Rückgänge von bis zu 12 Prozent, unter anderem ausgelöst durch explodierte Speicherpreise.

Charttechnik

Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt, mit einem Plus von über 100 Prozent. Seit dem Tief im April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und notiert derzeit über 30 Prozent oberhalb des 200er SMA. Das zeigt, wie viel Vorschuss-Vertrauen Anleger dem Unternehmen entgegenbringen. Zuletzt verlor die Aktie etwas an Dynamik und liegt aktuell doch schon deutlicher unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Mittlerweile ist das Papier mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 85 ambitioniert bewertet. Viel Gutes ist bereits eingepreist, das lässt wenig Spielraum für operative Enttäuschungen.

Was tun?

Die Intel-Aktie ist derzeit kein Investment für Anleger, die ruhige Gewässer suchen. Das Unternehmen befindet sich in einem echten Umbau, und der Ausgang ist noch offen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen zwar solides Umsatzwachstum in den richtigen Bereichen, doch die Margen bleiben unter Druck und der operative Verlust in der Foundry-Sparte ist mit 2,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal nicht zu übersehen. Dazu kommt politischer Gegenwind. Ein Brief mehrerer US-Senatoren wegen möglicher Verbindungen zu einem chinesischen Zulieferer hängt wie ein Fragezeichen über dem Unternehmen. Bis zum 20. März 2026 muss Intel dem US-Senat eine detaillierte Erklärung liefern. Positiv zu werten ist, dass die technologische Grundlage mit dem 18A-Prozess steht und große Kunden bereits Vertrauen zeigen. Der Vormarsch in den Industriemarkt mit langlebigen Embedded-Chips schafft planbare Einnahmen. Und die wachsende Nachfrage nach CPUs durch agentenbasierte KI könnte Intel langfristig in eine günstige Position bringen. Kurzfristig jedoch bleibt das Risiko-Rendite-Profil unausgewogen, die Bewertung ist hoch, die Margen dünn und die Unsicherheiten real. Wer bereits investiert ist, kann durchaus halten und die Entwicklungen rund um den 18A-Hochlauf beobachten. Neueinsteiger sollten Geduld mitbringen und auf klarere Signale beim Margenwachstum warten, bevor sie größere Positionen aufbauen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

