Alle wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren waren positiv: Der Konzernumsatz beläuft sich auf 2.483,6 Millionen Euro (2.300,5 Millionen Euro im Jahr 2024);

das EBITDA beträgt 467,6 Millionen Euro (410,6 Millionen Euro im Jahr 2024);

das EBIT liegt bei 391,7 Millionen Euro (330,4 Millionen Euro im Jahr 2024)

der Jahresüberschuss der Gruppe beträgt 250,9 Millionen Euro (211,1 Millionen Euro im Jahr 2024) Es wurde der Vorschlag genehmigt, eine Dividende von 1,35 Euro pro Aktie auszuschütten. Der Vorstand von Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute den Entwurf des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 gebilligt, der der Hauptversammlung, die am 23. April 2026 in Turin stattfinden wird, zur Genehmigung vorgelegt werden wird. Die Reply-Gruppe schloss das Jahr 2024 mit einem konsolidierten Umsatz von 2.483,6 Millionen Euro ab, was einem Wachstum von 8,0% gegenüber 2.300,5 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht. Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Das EBITDA der Gruppe belief sich auf 467,6 Millionen Euro, ein Anstieg von 13,9% gegenüber 410,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024. Das EBIT von Januar bis Dezember betrug 391,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 18,5% gegenüber 330,4 Millionen Euro im Jahr 2024 entspricht. Der Jahresüberschuss der Gruppe belief sich auf 250,9 Millionen Euro. Im Jahr 2024 lag der entsprechende Wert bei 211,1 Millionen Euro. Aufgrund der im Jahr 2025 erzielten Ergebnisse hat der Vorstand von Reply beschlossen, der nächsten Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,35 Euro pro Aktie vorzuschlagen, die am 20. Mai 2026 mit Ex-Tag 18. Mai 2026 (Record Date 19. Mai 2026) ausgezahlt werden soll. Die Netto-Finanzposition der Gruppe zum 31. Dezember 2025 betrug plus 467,6 Millionen Euro (349,1 Millionen Eur zum 31. Dezember 2024). Die Nettofinanzposition zum 30. September 2025 belief sich auf plus 423,1 Millionen Euro. "Das Jahr 2025 verlief für Reply sehr positiv", erklärte Mario Rizzante, Chairman von Reply. "Trotz eines zunehmend schwierigen Marktes und eines von allgemeiner Unsicherheit geprägten makroökonomischen Umfelds sind wir gewachsen, gestützt durch die Solidität unseres Modells, das auf einem Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen basiert, sowie durch unsere Fähigkeit, technologische Innovationen zu einem konkreten Mehrwert für Unternehmen zu machen." "Gemeinsam mit unseren Kunden", so Mario Rizzante weiter, "haben wir daran gearbeitet, den Einsatz künstlicher Intelligenz zu industrialisieren und zu systematisieren, indem wir sie in bestehende Prozesse eingeführt oder unseren Kunden dabei geholfen haben, neue Marktsegmente und Angebote rund um sie herum zu entwickeln. Heute ist künstliche Intelligenz nicht länger nur eine zusätzliche "Ebene", sondern die zentrale strukturelle Komponente, um die Unternehmensarchitekturen entworfen werden: Datenplattformen, Cloud- und Edge-Anwendungen, Automatisierungssysteme sowie Cybersicherheitsinfrastrukturen werden zunehmend in einem KI-zentrierten Design neu gedacht - oft sogar in Form nativer Agenten realisiert. "In den letzten Monaten", so Mario Rizzante abschließend, "haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um den weiterhin äußerst wettbewerbsintensiven Marktbedingungen standhalten zu können. Die kürzlich geschlossenen Partnerschaften mit führenden LLM-Herstellern sowie unsere etablierten Beziehungen zu den weltweit wichtigsten Technologieunternehmen unterstreichen nicht nur unser beständiges Engagement, an der Spitze der Innovation zu stehen, sondern ermöglichen es den Unternehmen unserer Gruppe auch, eines der aktuell umfassendsten KI-Angebote für vertikale Unternehmensanwendungen auf den Markt zu bringen." Der für die Erstellung der Finanzberichte des Unternehmens verantwortliche Manager, Giuseppe Veneziano, erklärt gemäß Artikel 154 bis Absatz 2 des konsolidierten italienischen Finanzgesetzes, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Buchführungsinformationen mit den dokumentierten Ergebnissen, Büchern und Buchhaltungsunterlagen übereinstimmen. Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von AI, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com Ansprechpartner für die Medien

