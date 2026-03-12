Phosphat-Projekt in Brasilien erhält entscheidende Bergbau-Lizenz

Anzeige / Werbung
Aguia Resources hat für sein Phosphat-Projekt Tres Estradas in Brasilien eine wichtige Genehmigung erhalten. Nach Angaben des Unternehmens habe die brasilianische Bergbaubehörde zwei Bergbau-Konzessionen erteilt. Damit rücke der Produktionsstart einen wesentlichen Schritt näher. Parallel bereite das Unternehmen die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage vor.
Bergbau-Behörde erteilt zentrale Genehmigung
Das Unternehmen berichtete, die brasilianische Bergbaubehörde ANM habe zwei Bergbau-Konzessionen für das Tres-Estradas-Projekt in der Region Lavras do Sul genehmigt. Diese Genehmigungen würden
Aguia Fertilizantes S.A., einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, das Recht zum Abbau von Phosphat auf den entsprechenden Konzessionsflächen einräumen.
Chief Executive Officer Timothy Hosking erklärte laut Unternehmensangaben, diese Genehmigung stelle einen bedeutenden Fortschritt für das Projekt dar. Sie bringe das Unternehmen einen entscheidenden Schritt näher an die endgültige Betriebsgenehmigung der Umweltbehörde FEPAM. Das Management erklärte, diese Umweltgenehmigung werde voraussichtlich innerhalb von vier bis sechs Wochen erwartet. Der tatsächliche Beginn des Bergbaubetriebs könne erst nach deren Erteilung erfolgen.
Mine bereits vorbereitet
Nach Angaben des Unternehmens sei der Minenstandort bereits seit dem 24. Dezember 2025 betriebsbereit vorbereitet. Zudem habe das Unternehmen alle Umweltanforderungen für die Beantragung der Betriebsgenehmigung am 22. Januar 2026 abgeschlossen. Parallel dazu schreite die Vorbereitung der Aufbereitungsanlage weiter voran. Das Management erklärte, die Anlage solle im Mai 2026 in Betrieb genommen werden. Hosking erklärte, kleinere Verzögerungen hätten sich beim Einbau einer Straßenwaage und bei der Erweiterung der überdachten Lagerflächen für das abgebaute Gestein ergeben. Der Zeitplan für die Inbetriebnahme bleibt aber bestehen.
