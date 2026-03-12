Während in Deutschland die Zahl der PV-Anlagen 2025 um zwölf Prozent auf 4,8 Millionen Stück zulegte, brach die heimische Produktion erneut ein. In Deutschland waren zum Jahresanfang 2026 knapp fünf Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Grundstücken installiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lag die Zahl bei knapp unter 4,8 Millionen Stück. Die Nennleistung betrug 106.200 Megawatt. Damit habe die Zahl der Anlagen gegenüber dem Vorjahr um 17,6 % zugenommen. Die installierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
