Das Statistische Bundesamt legt Zahlen zum deutschen Photovoltaik-Markt vor. Der Wert der importierten Solarzellen und -module sank demnach um 7,7 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Die deutsche Modulproduktion ging um 60,6 Prozent zurück. Die Zahlen sind allerdings nicht ohne Widersprüche. China ist, wie überall auf der Welt, auch in Deutschland das mit Abstand wichtigste Herkunftsland für Photovoltaik. 88 Prozent der Importe kamen 2025 aus der Volksrepublik, so eine am Donnerstag vorgelegt Bilanz des Statistischen Bundesamts (Destatis). Der Wert dieser Importe wird mit 1,8 Milliarden Euro beziffert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland