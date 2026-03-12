Eine weitere schlechte Nachricht führt zu einem erneuten stärkeren Kursrückgang. Am Donnerstag verliert sie aktuell -8,3% und steht bei 2,75 €. Damit ist die wichtige Haltegrenze von 3 € wieder unterschritten. Was ist jetzt zu erwarten? BayWa r.e. sorgt für Probleme Nachdem der Sanierungsplan stand, ging es mit der Aktie aufwärts. Allerdings kam es immer wieder zu Rückgängen aufgrund schlechter Nachrichten. Aufgrund sinkender Erwartungen beim Verkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
