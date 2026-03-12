Tesla zeigt in China Stärke. Während der gesamte Automarkt des Landes unter einer Schwächephase leidet, konnte der Konzern von Elon Musk seine Auslieferungen im Februar deutlich steigern. Dies ist besonders beachtlich, da das Unternehmen nicht nur mit den allgemein schwierigen Marktbedingungen kämpfte, sondern auch die Auswirkungen des chinesischen Neujahrsfestes sowie den schrittweisen Ausstieg aus staatlichen Subventionen kompensieren musste.Laut Daten der Passenger Car Association (PCA) lieferte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
