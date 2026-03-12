EQS-News: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Scherzer & Co. AG: Jahresergebnis 2025 / Dividendenvorschlag



Der Aufsichtsrat der Scherzer & Co. AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss 2025 gebilligt, der damit festgestellt ist. Die Scherzer & Co. AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss von 4.852 TEUR. Je Aktie entspricht dies einem Ergebnis von 0,18 EUR.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der diesjährigen Hauptversammlung, die voraussichtlich am 27. Mai 2026 in Düsseldorf stattfinden wird, einen Dividendenvorschlag von 0,05 EUR je Stückaktie unterbreiten.



Köln, 12. März 2026



Der Vorstand





Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



