Der Wettbewerb um die wichtigste Produktsuchmaschine im Internet verschärft sich - und Amazon geht den nächsten Schritt. Mit "Shop Direct" bindet der Konzern externe Online-Shops direkt in seine Plattform ein - auch wenn die das gar nicht wollen. Amazon will seinen Status als Produktsuchmaschine im Internet offenbar um jeden Preis weiter verteidigen und startet (zunächst nur in den USA) ein Feature, das für die Kund:innen in Zukunft auch außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
