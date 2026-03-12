Die kräftig gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Konflikts haben die Kapitalmärkte zuletzt deutlich in Bewegung gebracht. In Phasen erhöhter Unsicherheit geraten viele Anlageklassen schnell unter Druck. Vergleichsweise stabil zeigt sich erfahrungsgemäß jedoch häufig der Private-Equity-Sektor, dessen Bewertungen weniger stark von kurzfristigen Börsenschwankungen beeinflusst werden.

In diesem Marktsegment ist auch Matador Secondary Private Equity aktiv. Das Unternehmen verfolgt dabei eine Strategie, die zusätzlich auf Risikoreduktion ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt stehen Investments in sogenannte Secondary-Fonds. Dabei handelt es sich um bereits bestehende Private-Equity-Portfolios, deren Beteiligungsstruktur zum Zeitpunkt des Einstiegs weitgehend bekannt ist. Dadurch lässt sich das Risiko besser einschätzen als bei klassischen Erstinvestitionen in neue Fonds.

Gerade in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld kann sich diese Ausrichtung als Vorteil erweisen. Matador hatte bereits zu Jahresbeginn gemeldet, dass die Ausschüttungen aus dem Portfolio für das vergangene Geschäftsjahr insgesamt mehr als 6 Mio. Schweizer Franken erreicht haben. Damit lag der Wert zwar leicht unter dem Vorjahr, was allerdings ausschließlich auf Wechselkurseffekte zurückzuführen war. Da ein erheblicher Teil der Investments in US-Dollar erfolgt, wirken sich Schwankungen dieser Währung unmittelbar auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Rückflüsse aus.

Operativ entwickelte sich das Portfolio hingegen stabil. Die Beteiligungen befinden sich zunehmend in einer reiferen Phase, was typischerweise mit steigenden Ausschüttungen einhergeht. In der zweiten Jahreshälfte hatten sich die Rückflüsse bereits deutlich beschleunigt, nachdem sie in den ersten Monaten noch verhaltener ausgefallen waren.

Sollte sich die jüngste Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar nicht in ähnlichem Ausmaß fortsetzen, zeichnet sich für die laufende Periode derzeit keine vergleichbare Belastung ab. Neue Hinweise auf die Geschäftsentwicklung dürften Anleger schon bald erhalten: In der kommenden Woche will Matador den Bericht für die vergangene Finanzperiode veröffentlichen.

