Der in den Niederlanden ansässige Verein Green Scout möchte Flächeneigentümern zeigen, wo eine Investition für PV und Speicher wirtschaftlich Sinn macht. Das Angebot ist kostenpflichtig. Der Verein Green Scout bietet Flächeneigentümern an, Dächer und Grundstücke auf die Tauglichkeit hinsichtlich des Baus einer PV-Anlage zu prüfen. Hinter dem Verein stehen Spezialisten aus den Bereichen Energie, Projektentwicklung und Flächennutzung.Laut Pressemitteilung wissen viele Eigentümer nicht, dass sich ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver