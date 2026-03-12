Netflix mit 600 Millionen USD Übernahme



KI-Zukauf nach geplatztem WBD-Milliarden-Deal.



Netflix übernimmt das von Ben Affleck gegründete KI-Unternehmen InterPositive für bis zu 600 Millionen US-Dollar. Der Kaufpreis besteht aus einer anfänglichen Barzahlung sowie erfolgsabhängigen Nachzahlungen. InterPositive entwickelt KI-Lösungen, die in der Postproduktion die visuelle Konsistenz von Großproduktionen unterstützen sollen, zum Beispiel bei Beleuchtungen, Farbkorrekturen und visuellen Effekten.



Der Schritt folgt auf eine zuvor diskutierte, milliardenschwere Akquisition von Warner Bros. Discovery, die nicht zustande kam - seitdem ist die Netflix-Aktie um rund 12 % gestiegen. Netflix sieht in KI unter anderem Potenzial für bessere Personalisierung und effektivere Werbelösungen. Das Werbegeschäft entwickelte sich zuletzt dynamisch: Die Werbeerlöse stiegen 2025 um mehr als 150 % auf ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar und sollen sich im laufenden Jahr nach Unternehmensangaben auf rund 3 Milliarden US-Dollar erhöhen.



Operativ zeigte sich das Kerngeschäft zuletzt robust: Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 17,6 % auf ca. 12,1 Milliarden US-Dollar - für das Gesamtjahr ergibt sich ein Umsatzanstieg von rund 16 % auf ca. 45,2 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich treibt Netflix den Vorstoß in Live-Sport voran, unter anderem mit der Übertragung von MLB-Spielen.



Wie stark der Zukauf die Produktionsprozesse und das Werbegeschäft künftig beeinflusst, dürfte sich in den kommenden Quartalen zeigen.









Quelle: HSBC









