Zalando Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 12.03.26

Die Zalando-Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger, da der Online-Modehändler heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorlegen wird. Analysten erwarten sowohl ein deutliches Umsatzwachstum als auch eine Verbesserung beim Gewinn. Die Zalando Prognose bleibt damit trotz operativer Herausforderungen grundsätzlich positiv.

? Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

? Drei Key Takeaways

Zalando Prognose vor Zahlen positiv: Für das vierte Quartal wird ein Umsatzanstieg um rund 24 - im Jahresvergleich auf etwa 4,09 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn je Aktie rechnen Analysten mit einem Anstieg auf 1,26 EUR, was auf eine operative Verbesserung hindeutet. Aktie im Fokus wegen struktureller Veränderungen: Neben den Geschäftszahlen steht die Reorganisation der Logistik und die geplante Schließung des Standorts Erfurt im Mittelpunkt. Rund 2.700 Beschäftigte sind betroffen, was kurzfristig für Unsicherheit sorgen kann. Charttechnisch überwiegen Abwärtsrisiken: Solange die Zalando-Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild angeschlagen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 18,80 EUR und 15 EUR, während eine nachhaltige Erholung erst über SMA50 und SMA200 wahrscheinlich wird. Fundamentaldaten der Zalando-Aktie Kennzahl Wert Aktueller Preis 20,52 EUR Marktkapitalisierung 5,32 Mrd. EUR Umsatz 2025 10,57 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 32,12 % KGV (2026*) 15,56 4 Wochen Performance -6,49 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* --- Branche Fashion *Prognose Zalando Aktie im Fokus: Geschäftsentwicklung Im Mittelpunkt steht heute die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Für das 4. Quartal 2025 wird erwartet, dass der Umsatz um rund 24 - im Jahresvergleich auf etwa 4,09 Mrd. EUR gestiegen ist. Im Vorjahresquartal lag der Umsatz noch bei 3,30 Mrd. EUR. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem Umsatz von rund 12,3 Mrd. EUR, nach 10,57 Mrd. EUR im Vorjahr. Beim Gewinn zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung: Der Gewinn je Aktie könnte im Schlussquartal auf 1,26 EUR steigen, nachdem er im Vergleichsquartal des Vorjahres bei 0,97 EUR lag. Neben der operativen Entwicklung beschäftigt Zalando aktuell vor allem die Neuorganisation der Logistik. In diesem Zusammenhang soll der Standort Erfurt geschlossen werden, wovon rund 2.700 Beschäftigte betroffen sind. Über eine Einigungsstelle soll noch im Mai ein Sozialplan ausgehandelt werden, während die endgültige Schließung des Standorts für Ende September geplant ist. ...

