Markus Weingran
12.03.2026 15:27 Uhr
266 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Iren, Cipher & Co. im Check: RWE: Gute Zahlen und Ausblick, BMW: Mauer Ausblick und Zalando: Yeah!

Zalando rockt heute den DAX. Die Ergebnisse des 4. Quartals und der Ausblick auf 2026 lösen eine Party bei den Anlegern aus. Folgt schon bald ein Kater oder wird noch länger gefeiert beim Online-Modehändler?Welche Rechenzentrums-Aktien jetzt spannend werden Der KI-Boom treibt die nächste große Investitionswelle an der Börse an - und plötzlich stehen Unternehmen im Rampenlicht, die bislang nur Brancheninsidern ein Begriff waren: Betreiber von Rechenzentren und spezialisierte KI-Cloud-Anbieter. Auslöser ist ein spektakulärer Deal von Nvidia. Der Chipriese investiert zwei Milliarden US-Dollar in den KI-Cloudanbieter Nebius Group. Ziel ist es, eine neue Generation von KI-Rechenzentren …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
