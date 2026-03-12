Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zalando
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|80,64
|80,68
|12:11
|80,66
|80,70
|12:11
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:03
|BMW fährt besser als die Konkurrenz: Zipses letzte Zahlen sind gar nicht übel
|11:55
|Business-Ticker: Macht BMW etwas besser als VW und Porsche?
|11:54
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zalando
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zaland
► Artikel lesen
|11:53
|BMW reports resilient earnings, trade tensions cloud outlook
|11:46
|BMW verzeichnet 2025 dritten Gewinnrückgang in Folge, E-Autos machen Hoffnung
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zalando
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zaland
► Artikel lesen
|02:26
|IREN Ltd (IREN) Soars 10.13% as Nvidia Ramps up AI Investments
|Di
|Why IREN Limited Plunged Over 20% in February
|Mo
|150,000 Reasons to Buy IREN Stock Here
|Fr
|AI cloud Iren purchases 50,000 Nvidia B300 GPUs
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:05
|RWE - Bleibt die Aktie nach den Zahlen attraktiv?
|11:59
|RWE completes sale of Baltic 2 to PGE
|11:54
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zalando
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zaland
► Artikel lesen
|11:48
|RWE AG Bottom Line Declines In Full Year
|ESSEN (dpa-AFX) - RWE AG (RWEOY.PK) announced a profit for full year that Drops, from last yearThe company's bottom line totaled EUR3.131 billion, or EUR4.30 per share. This compares with EUR5.135...
► Artikel lesen
|11:42
|JPMORGAN stuft RWE AG auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die bis zum Jahr 2031 gesetzten...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:03
|About You und Sarah Engels stellen neue Brand Sálea vor
|12:03
|Zalando-Aktie hebt mit mehr als zehn Prozent ab! Das sind die Gründe
|11:54
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zalando
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zaland
► Artikel lesen
|11:50
|ANALYSE-FLASH: Metzler belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen...
► Artikel lesen
|11:49
|Zalando peilt 2026 mit About You ein GMV von 20 Mrd. € an
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:03
|Zalando-Aktie hebt mit mehr als zehn Prozent ab! Das sind die Gründe
|12:03
|About You und Sarah Engels stellen neue Brand Sálea vor
|11:54
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zalando
|Iren, Cipher & Co im Check - RWE: Gute Zahlen, BMW: Mauer Ausblick & Zaland
► Artikel lesen
|11:49
|Zalando peilt 2026 mit About You ein GMV von 20 Mrd. € an
|11:45
|Zalando News: Zweistelliges Umsatzplus in Q4 - doch die Margen geraten unter Druck
|BERLIN (IT-Times) - Der Online-Versandhändler Zalando hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Zalando...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BMW AG
|80,54
|-0,35 %
|IREN LIMITED
|35,720
|-0,58 %
|RWE AG
|55,44
|+3,55 %
|ZALANDO SE
|22,730
|+13,03 %
|ZALANDO SE ADR
|10,800
|+13,09 %