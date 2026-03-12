Die BMW-Aktie konnte das Hoch vom Januar mit 96 € nicht halten und korrigierte wieder. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 80,70 €. Wie geht es jetzt weiter? Solide Zahlen abgeliefert Im Gegensatz zu den Vorquartalen fiel das vierte Quartal etwas schwächer aus. Dennoch sind die Geschäftszahlen auf Jahressicht als zufriedenstellend zu bezeichnen. Der Münchner Autokonzern leidet unter den gleichen Bedingungen wie die beiden deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de