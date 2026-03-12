Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie
Medienmitteilung, 12. März 2026
Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) ernennt im Rahmen der strategischen Nachfolgeplanung Dieter Kräuchi zum neuen Chief Executive Officer. Dieter Kräuchi, zuletzt Geschäftsführer der Empira Anlagestiftung, ist ein ausgewiesener Immobilienspezialist. Die Übernahme der operativen Leitung der NOVAVEST ist ab Mai 2026 vorgesehen (unter Voraussetzung der vorzeitigen Auflösung seines aktuellen Arbeitsverhältnisses). Er folgt auf Peter Mettler, der sich aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft zurückzieht und seine Funktion als CEO abgibt. Seit der Gründung vor 14 Jahren hat Peter Mettler die Entwicklung der NOVAVEST als Investor der ersten Stunde, Mitglied des Verwaltungsrats und später als CEO massgeblich geprägt und bleibt der Gesellschaft weiterhin als Investor verbunden. Der Verwaltungsrat dankt Peter Mettler ganz herzlich für sein langjähriges und grossartiges Engagement für die NOVAVEST und wünscht ihm für die Zukunft weiterhin viel Glück und alles Gute.
Dieter Kräuchi verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung im Immobiliensektor. Mit seinen ausgewiesenen Führungsqualitäten bringt er hervorragende Voraussetzungen mit, die NOVAVEST in den kommenden Jahren erfolgreich und zielstrebig weiterzuentwickeln.
«Mit der Ernennung von Dieter Kräuchi zum CEO setzen wir neue Impulse für die erfolgreiche Zukunft der NOVAVEST. Sein fundiertes Fachwissen im Immobiliensektor und seine exzellente berufliche Erfahrung verbunden mit umfassendem Verständnis für unser Geschäftsumfeld und die Interessen der Investoren werden die Gesellschaft entscheidend voranbringen», unterstreicht Thomas Sojak, Verwaltungsratspräsident der NOVAVEST.
Dieter Kräuchi, designierter CEO der NOVAVEST: «Ich freue mich sehr auf meine Rolle als CEO der NOVAVEST und über das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Ich werde mich mit viel Elan und Energie auf die positive Weiterentwicklung der NOVAVEST und auf die Interessen der Aktionäre fokussieren.»
Kurzporträt Dieter Kräuchi
Kontaktpersonen:
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novavest Real Estate AG
|Feldeggstrasse 26
|8008 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41442764040
|E-Mail:
|info@novavest.ch
|Internet:
|www.novavest.ch
|ISIN:
|CH0212186248
|Valorennummer:
|21218624
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2290484
