Vancouver, British Columbia - 12. März 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Explorationsgenehmigungen (undersökningstillstånd) (zusammen die "Genehmigungen") für die Genehmigungsgebiete Bastnäs (das "Projekt") in der Gemeinde Skinnskatteberg, Provinz Västmanland, Schweden, erteilt wurden. Die Genehmigungen wurden vom Bergmästaren der Bergsstaten (der schwedischen Bergbauaufsichtsbehörde) gemäß dem schwedischen Mineralgesetz (1991:45) erteilt und gewähren dem Genehmigungsinhaber das ausschließliche Recht, die genehmigten Gebiete zu untersuchen. Die Genehmigungen umfassen zwei Genehmigungsgebiete: Bastnäs 100 (ca. 263,68 Hektar) und Bastnäs 200 (ca. 866,60 Hektar) mit einer Gesamtfläche von ca. 1.130,28 Hektar. Die Genehmigungen sind jeweils drei Jahre gültig und laufen im Februar 2029 aus. Die Genehmigungen gelten für eine Reihe von Konzessionsmineralien, die in den Genehmigungsanträgen aufgeführt waren, darunter Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink, Kobalt, Scandium, Yttrium sowie Lanthan und Lanthanide. Mark Ireton, CEO von Medaro, kommentiert: "Nach dem Erhalt der Genehmigungen und dem Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt 976.100 $ (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Februar 2026) wird das Unternehmen mit der detaillierten Planung zukünftiger Explorationsaktivitäten fortfahren, sobald dies aus regulatorischen, saisonalen und logistischen Gründen möglich ist. Das Unternehmen wird weitere Informationen zum Projekt bekannt geben, sobald die Explorationspläne fertiggestellt sind." Über Medaro Mining Corp. Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Für weitere Informationen MEDARO MINING CORP. Mark Ireton, CEO & Direktor E-Mail: mark.ireton@medaromining.com Website: www.medaromining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Zielen des Unternehmens für das Projekt, zum voraussichtlichen Umfang, Zeitplan und Ablauf der Explorationsaktivitäten, zur Fertigstellung der Arbeitsplanprozesse, zur Fortsetzung der detaillierten Planung künftiger Explorationsaktivitäten durch das Unternehmen, soweit dies unter Berücksichtigung regulatorischer, saisonaler und logistischer Aspekte möglich ist, zur Bereitstellung weiterer Updates zum Projekt durch das Unternehmen, sobald die Explorationspläne fertiggestellt sind, sowie zum Erhalt etwaiger zusätzlicher Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen, die erforderlich sein könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den explizit oder impliziten zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem regulatorische und genehmigungsrechtliche Risiken, Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, Betriebs- und Logistikrisiken, ökologische und soziale Risiken, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie allgemeine Markt- oder Wirtschaftsbedingungen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.



