Tesla treibt unter Elon Musk den strategischen Umbau des Konzerns voran und erweitert sein Geschäft über Elektroautos hinaus. Mit der neuen KI-Plattform "Macrohard" sowie dem Einstieg in den britischen Strommarkt baut das Unternehmen ein umfassendes Technologie- und Energieökosystem auf. Gleichzeitig zeigen steigende Verkaufszahlen in China und geplante Robotik-Projekte wie Optimus Gen 3, dass Tesla langfristig auf mehrere Wachstumsfelder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de