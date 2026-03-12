Stuttgart - Der FC Porto hat das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim VfB Stuttgart mit 2:1 gewonnen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Portugal erarbeitet.



Stuttgart begann vor heimischer Kulisse engagiert und bestimmte zunächst das Geschehen, ohne jedoch zwingend vor das Tor der Gäste zu kommen. Porto fand erst nach rund 20 Minuten besser ins Spiel - und schlug dann schnell zu.



In der 21. Minute brachte Terem Moffi die Portugiesen in Führung. Nur wenige Minuten später legte Porto nach: In der 27. Minute verwertete Rodrigo Mora eine Flanke von Zaidu Sanusi aus kurzer Distanz und erhöhte auf 0:2.



Der VfB zeigte sich vom Doppelschlag zunächst beeindruckt, kämpfte sich aber vor der Pause zurück in die Partie. In der 40. Minute gelang Deniz Undav der Anschlusstreffer, als er einen Abpraller im Strafraum aufnahm und den Ball aus etwa zehn Metern zum 1:2 ins Tor schoss.



Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Stuttgarter mehr Ballbesitz und drängten auf den Ausgleich, während Porto kompakt verteidigte und auf Konter setzte. Ein vermeintliches 2:2 durch Angelo Stiller in der 72. Minute wurde nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber nochmals den Druck, fanden gegen die gut organisierte Defensive der Gäste jedoch keine Lücke mehr.



So blieb es beim knappen Auswärtssieg für Porto, während Stuttgart im Rückspiel eine Aufholjagd benötigt, um doch noch ins Viertelfinale einzuziehen.





