Software-Boom nach KI-Krise?: Deshalb hat die Atlassian-Aktie jetzt 700% Potenzial!

Anzeige / Werbung

Atlassian im KI-Umbau: Bodenbildung nach der SaaS-Apokalypse? Trotz Stellenabbau winkt ein enormes Potenzial. Jetzt lesen, wann der ideale Einstiegszeitpunkt ist!

Konzernchef baut Stellen ab, strategische Neuausrichtung hin zur KI: Die Atlassian-Aktie ist nach jüngsten Unternehmensentscheidungen unter Druck geraten. Doch der Boden scheint nah, lukrative Einstiege winken. Eine HKCM-Analyse.

Harte Zeiten für Atlassian-Aktionäre. Am vergangenen Mittwoch gab der CEO des Software-Konzerns Mike Cannon-Brookes bekannt, dass er rund zehn Prozent der Belegschaft entlässt und seinen CTO Rajeev Rajan verabschiedet. Zuvor hatte das Unternehmen mit einer strategischen Neuausrichtung auf sich aufmerksam gemacht, um massiv in KI-Technologien und den Unternehmenskunden-Vertrieb zu investieren. Die Panik ist groß, aber technisch dürfte sich die Aktie einer Bodenbildung nähern. Wir erklären, warum der aktuelle Kursverlauf eine Chance für Geduldige ist. Und wann man am besten einsteigt.

Zahlen, Umbau und die Reaktion des Marktes

Die seit Anfang 2025 anhaltende Talfahrt der Atlassian-Aktie hat sich durch die jüngsten Ereignisse weiter verschärft. Mit dem erneuten Rücksetzer hat das Papier seinen massiven Verlust an Börsenwert der letzten 15 Monate noch einmal ausgeweitet. Für das laufende Jahr erwartet das Management im Zuge der notwendigen Restrukturierung nun zusätzliche Kosten von bis zu 236 Millionen Dollar, was die Bilanz weiter belastet.

Doch Atlassian steht mit diesen Problemen nicht allein da. Das gesamte Segment der abonnementbasierten Softwarelösungen (SaaS) durchläuft derzeit eine existenzielle Krise, die an der Wall Street bereits als SaaS-Apokalypse tituliert wird. Investoren fürchten zunehmend, dass klassische Abo-Modelle durch neue, oft kostenlose KI-Agenten und Automatisierungstools ersetzt werden könnten. Während Hardware-Giganten wie Dell vom KI-Infrastruktur-Boom profitieren, geraten etablierte Software-Größen unter massiven Anpassungsdruck.

Dieser Druck zeigt sich marktwertübergreifend: Giganten wie Salesforce oder Adobe mussten bereits zweistellige Kurseinbrüche hinnehmen, da der Markt bezweifelt, ob ihre bisherigen Geschäftsmodelle im KI-Zeitalter bestehen können. Wer tiefer in diese Thematik eintauchen möchte, dem empfehlen wir unsere Hintergrundberichte zur SaaS-Apokalypse und dem Siegeszug der Hardware sowie zur Frage, warum die Wall Street Software-Aktien derzeit fallen lässt.

HKCM-Analyse: Atlassian vor großer Bodenbildung

Trotz dieser anhaltenden Schwächephase versucht das Unternehmen, die verunsicherten Anleger durch Fortschritte im KI-Sektor und neue Vertriebsstrategien für Großkunden zu stabilisieren. Wie schnell das Management das Ruder herumreißen kann, wird sich zeigen.

Mit dem jüngsten Rücksetzer hat die Aktie gleichzeitig eine Preisspanne erreicht, die laut unserer Analyse für eine Bodenbildung prädestiniert ist. Die zugehörige bullische Trendwende könnte jederzeit erfolgen. Anschließend stellen wir uns auf einen frischen Aufwärtstrend ein, der sich stufenweise bis über den Widerstand bei $483.13 und somit zu neuen Allzeithochs strecken dürfte.

Die konkreten Koordinaten dieses Preisbereichs für längerfristige Einstiege sind unseren Abonnenten vorbehalten, ebenso wie Echtzeit-Signale für lukrative Einstiege und erfolgreiches Portfolio-Management. Alle Infos dazu finden Sie in unserem Tech33-Analysepaket. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

Leseempfehlung auf HKCM-News: Vibe-Coding: Kann jetzt jeder Programmierer werden?

Enthaltene Werte: US00724F1012,US79466L3024,US46120E6023,US24703L2025,US0494681010