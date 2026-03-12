Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Acumen Learning, einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf das Training unternehmerischer und finanzieller Fertigkeiten zur Entwicklung von Führungskräften und zur Steigerung der Vertriebsleistung spezialisiert hat.

Acumen Learning wurde 2002 gegründet und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen zusammen, um Finanzkompetenz, strategisches Denken und Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu verbessern. Basierend auf den Prinzipien ihrer Bestseller "Seeing the Big Picture" und "Business Acumen for Sales Success" vermitteln ihre Programme Führungskräften und Teams, wie sie Entscheidungen mit Unternehmenszielen in Einklang bringen, die Leistung steigern und Kundenbeziehungen stärken können. Acumen Learning ist auf Branchen wie Gesundheitswesen, Energie und Technologie zugeschnitten und befähigt Experten, ihr Fachwissen in umsetzbare Maßnahmen zu verwandeln.

"Bei Acumen Learning haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu fördern, indem wir geschäftstüchtige Fachkräfte hervorbringen, die in ihrer Karriere herausragende Leistungen erzielen", so Kevin Cope, CEO von Acumen Learning. "Unsere Kurse verbinden praktische Wirtschaftswissenschaften mit realen Anwendungsfällen, um das Engagement und den Erfolg von Unternehmen zu fördern. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir diese Wirkung auf globaler Ebene ausweiten und unseren Kunden dabei helfen, Wissen in Performance umzuwandeln und Menschen zu Katalysatoren für den Wandel zu machen."

"Acumen Learning revolutioniert die Art und Weise, wie Fachleute ihre Arbeit mit der Unternehmensleistung verknüpfen", so Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "Die bewährte Fähigkeit des Unternehmens, Finanzwissen mit Führungskräfteentwicklung zu verbinden, verbessert unsere Praxis und unterstützt unsere übergeordnete Mission, eine nachhaltige organisatorische Transformation voranzutreiben."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen.

