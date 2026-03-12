Olomouc/Genk - Der SC Freiburg hat das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim KRC Genk mit 0:1 verloren, während der 1. FSV Mainz 05 im Achtelfinale der Conference League bei Sigma Olomouc ein 0:0 erreicht hat.



In Genk erzielte Zakaria El Ouahdi in der 24. Minute den einzigen Treffer der Partie. Der Rechtsverteidiger traf im Strafraum aus spitzem Winkel zur Führung der Belgier. Freiburg hatte zuvor kurz gejubelt, doch ein Treffer von Johan Manzambi in der 10. Minute wurde wegen Abseits aberkannt. Die beste Gelegenheit der Gäste hatte Yuito Suzuki, dessen Schuss in der 37. Minute an den Pfosten ging.



Mainz nahm aus Tschechien ein torloses Unentschieden mit. Die größte Möglichkeit der Gäste vergab Nelson Weiper in der 78. Minute, als er aus kurzer Distanz an Torhüter Jakub Koutny scheiterte. Die Gastgeber kamen in der Schlussphase noch zu Chancen, unter anderem durch einen Distanzschuss von Patrik Barath in der 88. Minute, doch ein Tor fiel nicht. Beide Duelle bleiben damit vor den Rückspielen offen.





