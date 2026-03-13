Der Krieg gegen den Iran entwickelt sich für die USA immer stärker zu einer kostspieligen Abnutzungsschlacht. In der Trump-Regierung war offenbar die Überzeugung groß, dass massiver militärischer Druck das Regime in Teheran schnell auseinanderfallen lassen würde. Stattdessen zieht sich der Konflikt hin, der Gegner zeigt sich widerstandsfähiger als erwartet und das Kriegsziel der USA ist unklar. Die Rechnung steigt von Tag zu Tag. "Reuters" zufolge beliefen sich allein die Ausgaben für eingesetzte Munition in den ersten beiden Kriegstagen auf 5,6 Mrd. USD. Vor diesem Hintergrund wirkt die Größenordnung von rund 1 Mrd. USD pro Tag inzwischen fast schon günstig. Klar ist, Munition wird dringend gebraucht. Das macht kritische Rohstoffe noch kritischer. Für Anleger bietet dies Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
