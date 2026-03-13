© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mateusz SlodkowskiAdobe überrascht mit einem Chefwechsel: CEO Shantanu Narayen will nach der Suche nach einem Nachfolger abtreten. Trotz starker Zahlen fällt die Aktie nachbörslich deutlich. Anleger reagieren nervös.Beim Softwarekonzern Adobe steht ein Führungswechsel an - und Anleger reagieren nervös. Der langjährige Vorstandschef Shantanu Narayen kündigte an, seinen Posten abzugeben, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Nach der Meldung geriet die Aktie im nachbörslichen Handel unter Druck und verlor rund 7 Prozent. Operativ präsentierte sich das Unternehmen dennoch robust. Im abgelaufenen Quartal übertraf Adobe die Erwartungen der Analysten: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,06 US-Dollar (erwartet …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE