Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im DAX ein nochmals schwächerer Start ab. Anleger bleiben vor dem Wochenende wegen möglicher weiterer Ereignisse im Nahen Osten lieber vorsichtig. Eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex einen Start bei 23.475 Punkten, was ein Abschlag von einem halben Prozent bedeuten würde. Auf Wochensicht bahnt sich so für DAX ein ähnlich hohes Minus an - vor allem bedingt vom düsteren Montag, als der DAX mit 22.927 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär