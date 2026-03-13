Canamera Energy Metals erweitert seine Präsenz in Ontario, während der Uranmarkt wieder an Dynamik gewinnt

Anzeige / Werbung

Steigende Uranpreise und erneute Investitionen in die Kernenergie verändern das Branchenumfeld, während sich Canamera in einem der etablierten Uranreviere Kanadas positioniert.

Ein Markt erwacht erneut

Der Uranmarkt ist wieder in den Fokus gerückt.

Die Spotpreise sind kürzlich erstmals seit zwei Jahren wieder über 100 US-Dollar pro Pfund gestiegen, angetrieben durch aggressive Käufe des Sprott Physical Uranium Trust und ein wiederauflebendes Investoreninteresse. Auch die Terminpreise haben angezogen: Analysten von Macquarie erwarten für dieses Jahr einen Durchschnittspreis von 84,50 US-Dollar pro Pfund, mit weiterem Anstieg bis 2027. Argonaut zeigt sich noch optimistischer, hebt seine langfristige Preisprognose auf 90 US-Dollar pro Pfund an und hält einen möglichen Preissprung auf 110 US-Dollar pro Pfund bis Mitte 2026 für denkbar.

Hinter dieser Rallye steht eine strukturelle Entwicklung. Regierungen überdenken die Rolle der Kernenergie als stabile, CO2-arme Grundlastquelle. Die USA haben Milliarden in den Ausbau der heimischen Urananreicherung investiert. Gleichzeitig schließen Technologieunternehmen - konfrontiert mit dem enormen Energiebedarf von KI-Rechenzentren - langfristige Nuklearenergie-Lieferverträge, die über das Jahr 2030 hinausreichen.

In diesem Umfeld geraten Projektentwickler mit glaubwürdigen Projekten in etablierten Rechtsräumen wieder stärker in den Blickpunkt.

Ontarios Bancroft-Distrikt rückt wieder in den Fokus

Vor diesem verbesserten makroökonomischen Hintergrund hat Canamera Energy Metals Corp (ISIN: CA13711A1003) eine Option auf den Erwerb von bis zu 100% am 2.300 Hektar großen Waterslide-Projekt für Uran und Seltene Erden im Bancroft-Distrikt in Ontario gesichert.

Das Grundstück liegt im Central Gneiss Belt der Grenville-Provinz, einer Region, die seit langem für Uran-, Thorium-, Fluorit- und Seltene-Erden-Mineralisierungen bekannt ist, die mit alkalischen und karbonatitischen Intrusionssystemen verbunden sind. Sieben dokumentierte Mineralvorkommen befinden sich auf oder in unmittelbarer Nähe des Claim-Gebiets.

Für Canamera bedeutet die Akquisition ein oberflächennahes Uran- und Seltene-Erden-Explorationsziel in einer Provinz mit etablierter Infrastruktur, klaren regulatorischen Rahmenbedingungen und einer langen Bergbaugeschichte.

"Das Waterslide-Projekt ergänzt unser wachsendes Ontario-Portfolio um ein attraktives, oberflächennahes Uran- und Seltene-Erden-Ziel", sagte CEO Brad Brodeur. "Die Bancroft-Region verfügt über eine gut dokumentierte geologische Geschichte von Uran- und Seltene-Erden-Mineralisierung, und mit mehreren bekannten Vorkommen auf dem Grundstück sehen wir einen klaren Weg, die Exploration effizient voranzutreiben."

Strukturierter Einstieg mit überschaubaren Verpflichtungen

Die Optionsvereinbarung ist über drei Jahre gestaffelt und kombiniert moderate Barzahlungen mit Aktienausgaben.

Insgesamt kann Canamera 100% Eigentum über vier jährliche Tranchen von jeweils 25.000 US-Dollar in bar und 25.000 US-Dollar in Aktien erwerben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse. Zusätzlich gilt eine Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr von 2%, wobei die Hälfte davon für 1 Million US-Dollar zurückgekauft werden kann.

Diese Struktur begrenzt die anfängliche Kapitalbelastung und erhält gleichzeitig Flexibilität. In einer Branche, in der Entwicklungszeiten oft lang und kapitalintensiv sind, spielen disziplinierte Einstiegskonditionen eine wichtige Rolle.

Die technischen Angaben wurden von Warren Robb, P.Geo., Vizepräsident für Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft.

Projektentwickler rücken ins Rampenlicht

Der Aktienmarkt beginnt zunehmend zwischen Uranproduzenten und Projektentwicklern zu unterscheiden.

Macquarie bezeichnet 2026 als "das Jahr der Uranentwickler" und argumentiert, dass Unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten profitieren könnten, sobald Energieversorger wieder langfristige Lieferverträge abschließen. Mehrere Entwickler haben angedeutet, dass dauerhaft Uranpreise über 100 US-Dollar pro Pfund Investitionsentscheidungen für neue Minen erleichtern würden.

Gleichzeitig sind börsennotierte Uranaktien stark gestiegen. Australische Unternehmen wie Deep Yellow, NexGen Energy und Paladin Energy verzeichneten in diesem Jahr deutliche Kursgewinne, da Leerverkäufer sich zurückzogen und allgemeine Investoren wieder in den Sektor rotierten.

Analysten verweisen auf sich verschärfende Angebots- und Nachfragefundamentaldaten. Der globale Strombedarf von KI-Rechenzentren könnte sich bis 2030 mehr als verdoppeln. Große Volkswirtschaften, darunter die USA, beschleunigen Genehmigungen und Neubauten von Kernreaktoren.

In diesem Umfeld werden Explorationsunternehmen mit Uranprojekten in politisch stabilen Regionen wieder Teil der Investmentdiskussion.

Portfolio-Ausbau in Nord- und Südamerika

Das Waterslide-Projekt ergänzt Canameras wachsendes Portfolio an Uran- und kritischen Mineralprojekten in Nordamerika, darunter das Great Divide Basin Uranprojekt in Wyoming sowie mehrere Seltene-Erden-Projekte in Ontario und Colorado. In Brasilien treibt das Unternehmen zudem Seltene-Erden-Projekte voran.

Die Strategie konzentriert sich darauf, distriktgroße Positionen in geologisch aussichtsreichen, jedoch bislang unterexplorierten Regionen aufzubauen, gestützt durch geochemische und geophysikalische Datensätze. Der Fokus auf Regionen wie Ontario und Wyoming passt zu den zunehmenden staatlichen Bemühungen, heimische Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken.

Die Aufnahme von Uran in die US-Liste kritischer Mineralien sowie staatliche Förderprogramme für Anreicherungskapazitäten unterstreichen zusätzlich die geopolitische Bedeutung des Rohstoffs.

Thematische Einordnung

Für Investoren geht es bei der Uran-Story inzwischen nicht mehr nur um kurzfristige Preissprünge. Sie überschneidet sich zunehmend mit Themen wie Energiesicherheit, Dekarbonisierungszielen und dem steigenden Strombedarf von KI-Infrastruktur.

Sollten die Spotpreise dauerhaft bei oder über 100 US-Dollar pro Pfund bleiben, könnten Projektentwickler stärkere Anreize haben, Projekte bis zur Machbarkeitsphase voranzutreiben. Explorationsprojekte in etablierten Distrikten könnten strategisch wichtiger werden, da große Produzenten ihre Projektpipelines auffüllen wollen.

Der Einstieg von Canamera in den Bancroft-Distrikt spiegelt diese thematische Ausrichtung wider. Das Waterslide-Projekt bietet Zugang zu Uran und Seltenen Erden - zwei Rohstoffen, die für die sich wandelnde Energie- und Technologielandschaft zentral sind.

Während die Kernenergie wieder stärkere politische und marktwirtschaftliche Unterstützung erhält, könnte eine Positionierung in glaubwürdigen Jurisdiktionen ebenso entscheidend sein wie die reine Preisentwicklung.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Quellen:

https://canamerametals.com/canamera-options-2300-hectare-waterslide-uranium-ree-project-in-bancroft-ontario/

https://aktienreports.com/recherche/strategischer-investorenhinweis-der-superzyklus-der-kritischen-mineralienh69916733b9ee

https://stockhead.com.au/resources/macquarie-declares-2026-the-year-of-the-uranium-developer

https://www.afr.com/markets/commodities/asx-uranium-stocks-go-nuclear-as-prices-rise-to-two-year-highs-20260129-p5nxw5

https://www.cruxinvestor.com/posts/uranium-market-outlook-2026-navigating-uncertainty-and-investment-strategy?utm_source=chatgpt.com

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Canamera Energy Metals Corp

Interessenkonflikte: Mit Canamera Energy Metals Corp. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Canamera Energy Metals Corp.. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Canamera Energy Metals Corp. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Canamera Energy Metals Corp einsehen: https://canamerametals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, PGeo (British Columbia), Vizepräsident Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Canamera Energy Metals Corp vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Canamera Energy Metals erweitert seine Präsenz in Ontario, während der Uranmarkt wieder an Dynamik gewinnt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13711A1003