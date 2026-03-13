Zürich - In der Nacht auf Freitag hat der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen zugelegt. Zum Schweizer Franken etwa stieg der «Greenback» mit zuletzt 0,7873 auf den höchsten Stand seit neun Tagen. Auch der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1497 nach 1,1518 am Vorabend gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9052 mehr oder weniger auf der Stelle. Gestützt wird die US-Währung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
