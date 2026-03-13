Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Beschleunigung des Bohrprogramms 2026

- US-Tochter 1876 beschleunigt die Entwicklung mit zusätzlichem Bohrgerät

- Zweites Bohrgerät beginnt am 16. März mit Bohrungen

- 10 Bohrungen können zur Jahresmitte die Produktion aufnehmen

- Ausweitung des Bohrprogramms auf weit über 20 Bohrungen bis Jahresende möglich

- Hohe Flexibilität der US-Organisation erlaubt schnelle Reaktion auf gestiegene Ölpreise

Die Deutsche Rohstoff AG wird mit Ihrer US-Tochter 1876 Resources ab sofort mit zwei Bohrgeräten in Wyoming aktiv sein. Während seit Ende Februar ein Bohrgerät im östlichen Teil der Flächen vier Bohrungen abteuft und ...

