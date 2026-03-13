Deutsche Rohstoff AG erhöht im US-Geschäft den Takt deutlich. Über die Tochter 1876 Resources arbeitet der Konzern ab sofort mit zwei Bohrgeräten im Powder River Basin (Wyoming). Schon zur Jahresmitte sollen 10 Brutto-Bohrungen (Nettoanteil rund 75%) in Produktion gehen - und wenn der Ölpreis hoch bleibt, steht sogar ein Programm von deutlich über 20 Bohrungen im Raum. Für Anleger besonders brisant: Das Hedgebuch ist aktuell vergleichsweise moderat, womit die Gesellschaft stärker an steigenden Ölpreisen partizipieren kann - aber auch mehr Preisrisiko trägt. Zwei Rigs, klarer Zeitplan: 10 Brutto-Bohrungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
