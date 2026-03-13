SMC-Research hat die vorläufigen Zahlen von PRO DV für 2025 analysiert und dabei eine deutliche Ergebnisenttäuschung konstatiert. Laut dem zuständigen Analysten Adam Jakubowski sei zwar der Umsatz wie erwartet spürbar gestiegen, doch die Ergebnisentwicklung sei klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Trotz der reduzierten Schätzungen und eines gesenkten Kursziels hält SMC-Research an dem Urteil "Buy" fest, weil die strategische Aufstellung, die solide Bilanz und die günstige Bewertung weiterhin für die Aktie sprechen.

Nach Darstellung von SMC-Research seien die von PRO DV vorgelegten vorläufigen Zahlen für 2025 enttäuschend ausgefallen. Der Umsatz habe zwar, wie erwartet, deutlich auf 4,1 Mio. Euro gesteigert werden können, doch das Ergebnis habe sich in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Während zuvor noch mit einem Anstieg des EBIT von 0,07 auf 0,10 Mio. Euro gerechnet worden sei, sei nun ein Rückgang auf -0,19 Mio. Euro gemeldet worden.

Neben einer unerwartet schwachen Auslastung im zweiten Halbjahr seien dafür vor allem die spürbar höher als geplant ausgefallenen Folgekosten der im Spätsommer vollzogenen Übernahme der Mitarbeiter und wesentlichen Assets der insolventen NETFOX AG verantwortlich gewesen. Diese hätten teilweise aus zusätzlichen Personalaufwendungen und höheren Sachkosten bestanden und teilweise aus einer unterplanmäßigen Geschäftsentwicklung in diesem Bereich resultiert. Inzwischen sehe PRO DV die anfänglichen Schwierigkeiten als überwunden an und zeige sich mit der gegenwärtigen Aufstellung zufrieden. Gleichwohl dürfte der NETFOX-Beitrag auch 2026 noch negativ bleiben, was maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass für dieses Jahr lediglich ein leicht positives Ergebnis erwartet werde.

Bei SMC-Research sei hingegen mit einem klar positiven EBIT gerechnet worden, weswegen die Schätzungen nun an die vorläufigen Zahlen für 2025 und die geringeren Erwartungen für 2026 angepasst worden seien. Das Kursziel habe sich hierdurch von 5,20 auf 4,70 Euro ermäßigt, biete aber immer noch ein sehr hohes Kurspotenzial. Die NETFOX-Übernahme habe sich nun doch nicht als das absolute Schnäppchen erwiesen, doch sollte es bei den bisherigen Belastungen bleiben, wäre das aus Sicht von SMC-Research immer noch ein günstiger Preis für die strategische Erweiterung, die mit diesem Schritt erreicht worden sei. Nach Jahrzehnten, in denen PRO DV durchgehend positive Ergebnisse vorgelegt habe, werde ein ergebnisseitig schwaches Übergangsjahr für verschmerzbar gehalten, zumal das Unternehmen hierfür auf eine solide Bilanz mit einer hohen Eigenkapitalquote und einer komfortablen Nettoliquidität zurückgreifen könne. Das Urteil laute daher weiterhin "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.03.2026 um 8:30 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.03.2026 um 18:35 Uhr fertiggestellt und am 13.03.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

