Mit Custom-GPTs standardisierst du die Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben. Die Einrichtung funktioniert leicht, bei t3n MeisterPrompter bekommst du eine detaillierte Anleitung. Bestimmte Aufgaben löst du immer wieder mit KI und hängst dabei immer wieder dieselben benötigten Dateien an? Ein Custom-GPT kann deine Arbeit leichter machen - allerdings lohnt sich der Einsatz nicht immer. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter erfährst du, wann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n