Die neue Modulgeneration von Jinko Solar, das Tiger Neo 3. 0, ist ein N-Typ-Topcon-Modul mit geviertelten Solarzellen. Das neue Design verspricht verschiedene Vorteile, wie eine verbesserte Leistung, höhere Verschattungstoleranz und gutes Schwachlichtverhalten. In der Triple-Advantage-Variante bietet das Modul die Feuerwiderstandsklasse A, eine höhere Hagelbeständigkeit und hohe Belastbarkeit. Jinko Solar führt eine neue Topcon-Modulgeneration auf dem Markt ein: das Tiger Neo 3. 0. Das 48-zellige Modul für den Aufdachbereich hat dabei bis zu 485 Watt und einen Modulwirkungsgrad von 24,27 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
